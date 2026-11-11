ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Cruz kentinde yaşayan 60 yaşındaki Danimarka vatandaşı Klaus Elmfelt Aerenlund, yanlış hukuki tavsiyelerle evsiz kalmasına yol açtığını ileri sürdüğü yapay zeka uygulamasının geliştiricisine dava açtı.

Ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık üzerine bir avukata danışmak yerine yapay zekaya başvuran Aerenlund, aldığı yanıtlara güvenerek kira ödemelerini durdurduğunu söyledi. Aerenlund'un iddiasına göre uygulama, kendisine kira ödemeyi bırakabileceğini ve mevcut koşullarda evden çıkarılmasının hukuken mümkün olmadığını bildirdi.

İKİ KÖPEĞİYLE OTOMOBİLİNDE YAŞIYOR

Aerenlund, uygulamanın yanıtlarının genel bilgi vermekle sınırlı kalmadığını, kendisini belirli bir hukuki yol izlemeye yönlendirdiğini savundu. Daha sonra başlatılan tahliye sürecinde ise beklediği hukuki korumayı bulamadığını belirtti.

Evinden çıkarılmasının ardından kalacak yer bulamadığını anlatan Aerenlund, iki köpeğiyle birlikte otomobilinde yaşamaya başladığını açıkladı.

Yaşadığı maddi kayıplardan ve barınma sorunundan uygulamanın yönlendirmelerini sorumlu tutan Aerenlund, açtığı davada kendisine güvenilir olmayan hukuki tavsiyeler verildiğini ve bu tavsiyelerin ciddi sonuçlara yol açtığını ileri sürdü.