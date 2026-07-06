Gelişen savunma sanayii teknolojileri ve ekonomik dönüşümler doğrultusunda küresel jeopolitik dengelerin 2050 yılına kadar hızla kabuk değiştireceği öngörülüyor. Gerçekleştirilen yapay zekâ simülasyonu, geleneksel süper güçlerin mevcut konumlarının sarsılacağını ve küresel askeri haritanın yeniden şekilleneceğini ortaya koyuyor.

YAPAY ZEKÂ SİMÜLASYONUNA GÖRE EN GÜÇLÜ 10 ÜLKE HANGİLERİDİR?

Gerçekleştirilen veri analizi sonuçlarına göre, 2050 yılının en güçlü askeri ve ekonomik gücü olarak Çin birinci sırada yer alıyor. Küresel liderlik yarışında Çin'i sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan takip ederken, listenin dördüncü sırasında ise Rusya Federasyonu konumlanıyor.

Yapay zekâ algoritmalarının makroekonomik ve askeri verileri analiz ederek oluşturduğu 2050 yılının en güçlü ülkeleri tam liste olarak şu şekilde sıralanıyor:

Çin Amerika Birleşik Devletleri Hindistan Rusya Türkiye Pakistan Almanya Birleşik Krallık Brezilya Japonya

TÜRKİYE'NİN SIRALAMADAKİ YERİ

Türkiye, savunma sanayii alanında hayata geçirdiği yerli üretim hamleleri ve jeostratejik konumu sayesinde listenin beşinci sırasında yer bularak köklü Avrupa ülkelerini geride bıraktı. Türkiye'nin hemen ardından Pakistan altıncı sırada konumlanırken, Avrupa'nın büyük güçlerinden Almanya yedinci, Birleşik Krallık ise sekizinci sıraya geriledi.

Geleceğin süper güçleri simülasyonunun son iki sırasını ise Güney Amerika'nın en büyük ekonomisi olan Brezilya ve Asya'nın teknoloji üssü Japonya tamamlıyor. Projeksiyonlar, geleneksel askeri güç dengelerinin büyük oranda batı ekseninden Asya-Pasifik ve küresel güney bölgesine kayacağını net bir şekilde gösteriyor.