Film izleme alışkanlıkları ile analitik zeka arasındaki bağı inceleyen yapay zeka araştırmacıları, ezber bozan bir analize imza attı. Derin olay örgüleri ve karakter analizleri yerine basit anlatılara ve yüzeysel mizaha dayanan filmlerin, daha az analitik düşünen bireyleri cezbettiği belirlendi. Zihni yormadan anlık tatmin sağlayan bu yapımlar, milyonların sevgilisi olsa da bilimsel analize takılmaktan kurtulamadı.

GİŞE REKORLARI KIRAN FİLMLER ÜST SIRADA

Analiz sonuçlarında en çok dikkat çeken unsur, milyarlık gişe devlerinin listede üst sıralarda yer alması oldu. Sürekli heyecan ve görsel şölen sunan ama derin senaryo barındırmayan filmler, yapay zekaya göre "düşünmeden tüketilen" içerikler kategorisine girdi.

İşte yapay zekanın işaret ettiği o yapımlar:

Hızlı ve Öfkeli: Karmaşık olay örgüleri yerine yüksek tempo ve aralıksız aksiyon arayanların ilk tercihi.

The Hangover & Jackass: Fiziksel komediye ve anlık, basit mizaha odaklanarak hızlı tatmin sağlayan yapımlar.

Transformers & Sharknado: Derinlikten uzak, tamamen görsel efekt ve yüzeysel heyecan odaklı kurgular.

300 Spartalı & Godzilla vs. Kong: Epik savaş sahneleriyle görsel bir şölen sunsa da izleyiciyi düşünmeye sevk etmeyen aksiyon devleri.

Uzmanlar, derin sosyal eleştiriler ve soyut kavramlar içeren filmlerin analitik düşünen kitleyi cezbettiğini vurgularken; bu listenin filmleri "kötü" yapmadığını, sadece sunduğu tüketim biçimini ortaya koyduğunu belirtiyor.