Çocuklarına hem anlamlı hem de dünyanın neresine giderse gitsin kulağa estetik gelen bir isim koymak isteyen ebeveynler için dikkat çeken bir araştırma sonuçlandı. Dilbilim (fonetik) kuralları ve yapay zekâ sistemlerinin ortaklaşa yürüttüğü analizde, kültürler arası telaffuz kolaylığı, yumuşak ünlü-ünsüz dengesi ve ritmik akış kriterleri baz alınarak insan kulağına en hoş gelen en güzel bebek isimleri belli oldu.

HER DİLDE AYNI ETKİYİ BIRAKIYOR

Uzmanların ve yapay zekânın ortak tespitine göre bir ismin farklı dillerde aynı sıcaklığı ve estetiği yaratması tesadüf değil. Ses tellerinde kesinti yaratmayan akıcı ünsüzler (l, m, n, r) ile açık ünlülerin (a, e, i, o) dengeli birleşimi, beynin sesi "melodik ve güven verici" olarak kodlamasını sağlıyor. Sert sessiz harflerin azlığı ise bu isimlerin Asya'dan Avrupa'ya kadar her coğrafyada pürüzsüzce söylenmesine olanak tanıyor.

YAPAY ZEKÂYA GÖRE EN GÜZEL KIZ BEBEK İSİMLERİ

Sophia (Sofya): Kökeni "bilgelik" anlamına gelen ve yumuşak geçişleriyle hemen her dilde aynı zarafetle telaffuz edilen bu isim listenin zirvesinde yer alıyor.

Aria (Arya): Müzikte "solo ezgi" anlamına gelen isim, açık ünlüleriyle söylendiği anda adeta bir melodi gibi akıyor.

Maya: İki heceli simetrik yapısı ve yumuşak "m" başlangıcıyla dünyanın dört bir yanında hem samimi hem de güçlü bir tını sunuyor.

Elena / Alina: Akıcı "l" ve "n" seslerinin açık ünlülerle kusursuz uyumunu yansıtan bu isimler küresel ölçekte en estetik seçenekler arasında öne çıkıyor.

Zoe: Kısa, enerjik ve açık ünlülerle biten yapısıyla farklı kültürlerde en pozitif çağrışımı yaratan kız isimleri arasında gösteriliyor.

YAPAY ZEKÂYA GÖRE EN GÜZEL ERKEK İSİMLERİ

Noah (Nuh): İçerisinde hiçbir sert ünsüz barındırmayan, tamamen yumuşak geçişli ve sakinleştirici tınısıyla evrensel bir uyum yakalıyor.

Liam: Yumuşak "l" harfiyle başlayıp açık ünlülerle devam eden yapısıyla son yılların küresel çapta en estetik kabul edilen isimlerinin başında geliyor.

Leo: Kısa, net ve akıcı ritmiyle hem modern hem de klasik bir ağırlık taşıyor.

Lucas (Luka): Açık ünlüleri ve pürüzsüz hece geçişleriyle farklı dillerde kolayca telaffuz edilen pozitif enerjili isimler arasında yer alıyor.

Elias (İlyas): Akıcı ünsüzleri ve dengeli hece yapısı sayesinde dünya genelinde kulağa en hoş gelen erkek bebek isimleri arasında dikkat çekiyor.