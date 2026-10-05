Yapay zekâ, "Türkiye'nin en güzel kadınları hangi şehirde?" tartışmasında noktayı koydu. Gelişen yapay zeka teknolojisi, 81 ili mercek altına alarak Türkiye'nin güzellik haritasını yeniden yazdı. Şehirlerin yaşam tarzından, genetik mirasına kadar pek çok kriteri inceleyen yapay zeka, ortaya çarpıcı bir liste çıkardı.

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL KADINLARI BU ŞEHİRDE YAŞIYOR

Anadolu'nun zengin kültürel mozaiğini verilerine yansıtan yapay zeka analizinde öne çıkan iller ve dikkat çeken özellikleri belli oldu.

İzmir: Zirvenin değişmez sahibi. Güler yüzleri, doğal özgüvenleri ve modern duruşlarıyla listenin 1 numarasında.

İstanbul: Kozmopolit yapının, modanın ve stil sahibi zarafetin kalbi.

Eskişehir: Gençlik enerjisi, bakımlı görünümü ve entelektüel şıklığıyla üst sıralarda.

Bursa: Balkan göçmenlerinin getirdiği genetik miras, açık ten ve renkli göz birleşimiyle zarif güzelliğin simgesi.

Manisa: Ege'nin doğal güzelliğini Yörük ve Balkan kültürünün genetik zenginliğiyle harmanlayan; samimi, duru ve bakımlı hatlarıyla öne çıkan Ege güzeli.

Balıkesir: Marmara'nın duru ve "su gibi" tabir edilen doğal yapısıyla listede.

Mardin: Mezopotamya'nın asil duruşu, keskin yüz hatları ve derin bakışlarıyla karakteristik güzelliğin adresi.

Trabzon: Yayla havasının getirdiği makyajsız, duru cilt ve "pembe yanak" canlılığıyla listede.

Rize: Karadeniz'in hırçın doğasından beslenen en samimi ve doğal canlılığın temsilcilerinden biri.