Sağlıklı beslenmede balık önemli bir yere sahip. Omega-3, kaliteli protein ve çeşitli vitaminler açısından zengin olan balıklar arasında hangisinin daha sağlıklı olduğu ise merak konusu. Yapay zekaya göre bu sorunun yanıtı, çoğu kişinin ilk aklına gelen somon ya da alabalık değil. Küçük ve ekonomik olan hamsi, besin değeri açısından dikkat çekiyor.

OMEGA-3 VE PROTEİN AÇISINDAN ZENGİN

Yapay zekanın değerlendirmesine göre hamsi omega-3 yağ asitleri, kaliteli protein ve D vitamini içeriğiyle öne çıkıyor. Küçük bir balık olması da önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Büyük ve uzun ömürlü balıklara kıyasla daha düşük cıva birikimi riski taşıyan hamsi, bu özellikleriyle düzenli balık tüketmek isteyenler için dikkat çeken seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.

UYGUN FİYATIYLA DA ÖNE ÇIKIYOR

Yapay zekanın değerlendirmesinde hamsinin yalnızca besin içeriği değil, ekonomik olması da dikkate alınıyor. Somon gibi daha pahalı balıklara alternatif olabilecek hamsi, besleyiciliği ve ulaşılabilir fiyatıyla öne çıkıyor.