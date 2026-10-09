Beslenme uzmanlarının ve yapay zekâ veri modellerinin binlerce sebze üzerindeki besin analizi sonuçlandı. Yapılan dev araştırmada tüm biber çeşitleri C vitamini, antioksidan ve hücre yenileme kapasitelerine göre sıralandı. Listenin zirvesine yerleşen o biber türü ise mucizevi faydalarıyla ezberleri tamamen bozdu. İşte yapay zekanın "en sağlıklı" ilan ettiği ve mutfaklardan eksik edilmemesi gereken biber...

YAPAY ZEKÂYA GÖRE EN SAĞLIKLI BİBER ÇEŞİDİ

Gelişen yapay zeka teknolojileri, gıdaların vitamin değerleri, antioksidan oranları ve vücuttaki iltihaplanmayı önleme potansiyellerini saniyeler içinde analiz ediyor. Son yapılan küresel veri taramasında; yeşil biberden habanero’ya, dolmalık biberden jalapeno’ya kadar onlarca farklı tür kıyaslandı. Analiz sonuçlarına göre zirveye yerleşen tür, içerdiği yüksek C vitamini ve hücre koruyucu pigmentlerle kırmızı kapya biber oldu.

YEŞİL BİBERE GÖRE TAM 3 KAT C VİTAMİNİ DEPOSU

Yapay zeka modellerinin öne çıkardığı en çarpıcı veri, kapya biberin C vitamini oranı oldu. Yeşil bibere kıyasla yaklaşık 3 kat, turunçgillere kıyasla ise çok daha fazla C vitamini barındıran kırmızı kapya biber, bağışıklık sistemini adeta çelik gibi güçlendiriyor. Olgunlaşma sürecinde rengi yeşilden kırmızıya döndükçe besin değeri katlanan bu tür, vücudun günlük vitamin ihtiyacını tek başına karşılayabiliyor.

LİKOPEN VE KALP SAĞLIĞI

Kapya biberi rakiplerinden ayıran en önemli faktörlerden biri de ona kırmızı rengini veren "likopen" maddesi. Yapay zeka analizleri, güçlü bir antioksidan olan likopenin damar sağlığını koruduğunu ve hücre yaşlanmasını belirgin şekilde geciktirdiğini ortaya koydu. Aynı zamanda A vitamini ve beta-karoten bakımından da en zengin biber çeşidi olan kapya, göz sağlığını korumada ilk sırada gösteriliyor.

İKİNCİ SIRADA ACI BİBER BULUNUYOR

Listede kapya biberin hemen arkasından gelen tür ise Kırmızı Acı Biber oldu. Acı bibere acılığını veren kapsaisin maddesi, yapay zekanın metabolizma ve yağ yakımı analizlerinde en yüksek puanı alan bileşenler arasında yer aldı. Metabolizmayı hızlandıran, kan şekerini dengeleyen ve vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olan acı biber, özellikle yağ yakmak isteyenler için doğal bir reçete olarak öne çıkıyor.