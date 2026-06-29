Askeri uzmanların değerlendirmelerine göre, olası geniş ölçekli bir savaşta ilk 72 saatlik dönem çatışmanın seyrini belirleyen en kritik aşama olarak öne çıkıyor. Yapay zekâ destekli analizler ise bazı ülkelerin bu kısa süre içinde savunma kapasitesinde ciddi kayıplar yaşayabileceğine işaret ediyor.

ORDULARIN ZAYIF NOKTALARI

Değerlendirmelerde özellikle düşük askeri hazırlık seviyesi, yetersiz lojistik altyapı, siyasi istikrarsızlık ve komuta-kontrol zincirindeki aksaklıklar ön plana çıkıyor. Bu faktörlerin birleşmesi halinde bazı orduların çok kısa sürede operasyonel etkinliğini kaybedebileceği ifade ediliyor.

“İLK 72 SAATTE ÇÖKEBİLECEK” ORDULAR

Hazırlanan analizde, olası büyük çaplı bir savaş senaryosunda ilk üç gün içerisinde ciddi ölçüde savaş gücünü yitirebileceği değerlendirilen ülkeler, askeri kapasite ve operasyonel dayanıklılık kriterlerine göre sıralanmış durumda.

10) Nepal

Sınırlı ölçekli bir ordu yapısına ve düşük teknolojik kapasiteye sahip. Coğrafi avantajlar bulunsa da uzun süreli ve organize bir savunma yapısının sürdürülmesi zor görünüyor.

9) Nikaragua

Eski ekipmanlar, düşük eğitim seviyesi ve modern savaş sistemlerine sınırlı uyum kapasitesi nedeniyle hızlı zayıflama riski taşıyor.

8) Honduras

Kısıtlı savunma bütçesi ve modern askeri altyapı eksikliği, ülkeyi büyük çaplı çatışmalara karşı kırılgan hale getiriyor.

7) Filipinler

Geniş coğrafyaya yayılmış yapı, lojistik bağımlılık ve sınırlı hava-deniz gücü nedeniyle hızlı yıpranma riskiyle karşı karşıya kalabilir.

6) Myanmar

İç çatışmaların etkisiyle ordu içi disiplin ve koordinasyon sorunları yaşanabiliyor. Bu durum operasyonel dayanıklılığı zayıflatıyor.

5) Lübnan

Farklı silahlı yapıların varlığı ve komuta zincirindeki kırılganlık, düzenli ordu kapasitesini olumsuz etkileyebiliyor.

4) Moldova

Küçük ölçekli askeri yapı ve sınırlı teknolojik imkanlar, uzun süreli savunma kapasitesini kısıtlıyor.

3) Kosova

Deneyim ve ekipman açısından sınırlı bir askeri kapasiteye sahip. Bu durum koordineli savunma kabiliyetini zayıflatıyor.

2) İzlanda

Neredeyse düzenli bir ordunun bulunmaması, savunmanın çok sınırlı unsurlara dayanmasına neden oluyor.

1) Bhutan

Düzenli bir ordu yapısının olmaması ve savunmanın temel güvenlik birimleriyle yürütülmesi, büyük ölçekli bir çatışmada hızlı yapısal çöküş riskini artırıyor.