Yapay zeka pazar analitiği modelleri, Türkiye’deki iklim şartları, hal fiyatları ve yüksek tüketim taleplerini çapraz analiz ederek kısa sürede ciddi birikim yapmak isteyen üreticiler için en potansiyelli 3 mahsulü belirledi. Ağaç meyveciliği gibi yıllarca bekletmeyen, ilk sezonda nakit akışı başlatan ve birim alandan yüksek kâr marjı sağlayan bu ürünler, doğru pazarlama stratejisiyle hedeflenen birikime ulaşmayı hızlandırıyor.

ŞAMPİYON SEBZE KUŞKONMAZ

İç pazardaki yüksek talep ve lüks tüketim kanallarındaki arz açığı nedeniyle yapay zekanın ilk sırasında kuşkonmaz yer alıyor. Taç yani fide olarak toprağa ekildiğinde ilk sezon kök gelişimini tamamlayan bu ürün, ikinci yıldan itibaren her bahar katlanarak sürgün veriyor ve bir kez ekildiğinde aynı tarladan 12 ila 15 yıl boyunca aralıksız ürün imkanı sunuyor.

Toptan ve hal satışlarında kilogram fiyatı 600 TL ile 1.500 TL bandında seyrederken, doğrudan perakende ve restoran satışlarında kilogramı 750 TL ile 1.000 TL ve üzerine kadar çıkabiliyor.

SÜPER GIDA YABAN MERSİNİ

Yapay zekanın dönüm başı getiri analizlerinde en yüksek sermaye dönüş hızına sahip bir diğer mahsul ise "süper gıda" sınıfındaki yaban mersini oluyor. Saksıda veya topraksız tarım yöntemiyle ekildiğinde henüz ilk yıldan itibaren meyve vermeye başlayan yaban mersini, dönüm başına düşen fidan sayısı ve yüksek verimiyle öne çıkıyor.

Toptan dökme satışlarda kilogram taban fiyatı 420 TL civarındayken, taze paketli veya organik perakende satışlarda kilogram fiyatı 700 TL ile 1.000 TL arasında alıcı buluyor. Sezon dışı dönemlerde 125 gramlık paketler üzerinden yapılan satışlarda ise kilogram karşılığı 2.400 TL seviyelerine kadar tırmanabiliyor.

TIBBİ VE AROMATİK OTLARLA KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Risk oranı en düşük ve katma değeri en yüksek ürün grubu olarak öne çıkan son mahsul seçeneği ise İngiliz lavantası, tıbbi papatya ve biberiye gibi tıbbi aromatik otlar olarak gösteriliyor. Ekildikten sonraki ilk sezonda hızla büyüyüp hemen ilk hasadı veren bu çok yıllık otlar, kurutularak veya işlenerek satıldığında fire ve bozulma riskini neredeyse sıfıra indiriyor.

Taze ot fiyatı daha mütevazı olsa da, kurutulmuş çiçek ve yaprak olarak satıldığında kilogram fiyatı 350 TL ile 1.000 TL seviyesine ulaşıyor.

İşlenip distilasyon yöntemiyle uçucu yağı çıkarıldığında ise elde edilen kaliteli yağın litresi 3.000 TL ile 10.000 TL üzerinde alıcı bulabiliyor.

Yapay zeka modelleri, bu ürünlerden maksimum kârı elde etmek için mahsulü dökme olarak toptancıya vermek yerine paketleyerek doğrudan restoranlara, aktarlara veya e-ticaret kanallarına sunmanın kazancı katlayacağına dikkat çekiyor.