Gelişen yapay zeka teknolojileri, spor dünyasını yalnızca istatistikler ve performans analitiğiyle değil, estetik algısıyla da dönüştürmeye devam ediyor. Son yapılan detaylı bir araştırmada gelişmiş görsel analiz modelleri, Süper Lig’de ter döken futbolcuları bu kez saf estetik, duruş ve karizma kriterleriyle mercek altına aldı. Dijital yüz tanıma algoritmaları; oyuncuların yüz simetrisini, kemik yapısındaki altın oran uyumunu, sahadaki duruşlarını ve genel stil kodlarını tek tek inceleyerek dijital bir skore ulaştı.

Yeşil sahalardaki göz dolduran performanslarının yanı sıra kendilerine has imajları, şıklıkları ve karizmalarıyla da kitleleri peşinden sürükleyen yıldızların yer aldığı bu çalışmanın sonuçları spor kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. Tribünlerin ve sosyal medyanın ilgi odağı olan isimlerin kıyasıya yarıştığı analiz sonucunda, yapay zekaya göre Süper Lig'in en yakışıklı 5 futbolcusu belirlendi.

Listenin zirvesinde Sırp yıldız var. Yapılan analiz sonuçlarına göre listenin 1 numarasında Dušan Vlahović yer alarak birinci seçildi.

Sırp santrforu, estetik yüz hatları ve İspanyol tarzıyla öne çıkan Marco Asensio ikinci sıradan takip etti. İşte yapay zekaya göre Süper Lig'in en yakışıklı 5 futbolcusu;

1. Dušan Vlahović (Beşiktaş)

2. Marco Asensio (Fenerbahçe)

3. Leroy Sané (Galatasaray)

4. Victor Osimhen (Galatasaray)

5. Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)