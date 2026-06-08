Yapay zekâ destekli analizlerle oluşturulduğu belirtilen bir liste, Türkiye’de güzelliğin öne çıktığı illeri sıraladı ve sonuçlar oldukça ilgi gördü. Zirvede yer alan şehir ise özellikle dikkat çekti.

Trabzon ve Rize: Karadeniz’in bu iki şehri, doğallığın ön planda olduğu bir güzellik anlayışıyla öne çıkıyor. Yayla kültürü ve yeşil doğanın etkisiyle, bu bölgedeki kadınların canlı ve doğal bir görünüme sahip olduğu ifade ediliyor. Sıklıkla makyajsız bile belirgin olan taze cilt yapıları ve “pembe yanak” ifadesiyle anılan doğal görünümleri, Karadeniz kadınını bu tarz listelerde öne çıkarıyor.

Bursa ve Balıkesir: Marmara Bölgesi’nin komşu bu iki ili, özellikle Balkan göçlerinin bıraktığı kültürel ve genetik çeşitlilikle dikkat çekiyor. Açık ten ve renkli göz oranının yüksek olduğu söylenen bu şehirlerde, zarif ve sade bir güzellik algısı öne çıkıyor.

Mardin: Mezopotamya’nın tarihi dokusunu taşıyan Mardin, karakteristik ve güçlü yüz hatlarıyla tanımlanan bir estetikle anılıyor. Şehrin kültürel derinliği, Mardinli kadınların bakışlarında ve yüz ifadelerinde kendini gösteren mistik bir hava ile ilişkilendiriliyor.

Eskişehir: Öğrenci nüfusunun yoğunluğu ve modern şehir yapısı, Eskişehir’i dinamik bir atmosfere taşıyor. Bu ortamın, şehirde yaşayan kadınların daha modern, bakımlı ve entelektüel bir stil geliştirmesine katkı sağladığı belirtiliyor.

İstanbul: Tarih boyunca birçok medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul, farklı kültürlerin birleşim noktası olarak görülüyor. Bu çeşitlilik, şehirde stil sahibi, modern ve sofistike bir güzellik anlayışını beraberinde getiriyor.

İzmir: Listenin en üst sırasında genellikle İzmir yer alıyor. “Ege’nin incisi” olarak bilinen şehir, özgürlükçü yaşam tarzı, güler yüzlü insanları ve doğal duruşuyla öne çıkarılıyor. İzmirli kadınlar yalnızca fiziksel özellikleriyle değil, aynı zamanda enerjik ve modern yaşam tarzlarıyla da dikkat çekiyor.