Türkiye'de uzun yıllardır zaman zaman gündeme gelen "il olmaya aday ilçeler" tartışması bu kez yapay zekanın değerlendirmesiyle yeniden dikkat çekti. Nüfus, ekonomik yapı, sanayi, turizm ve coğrafi konum gibi kriterleri analiz eden yapay zeka, 2036 yılına kadar il olma potansiyeli en yüksek ilçeleri sıraladı.

Yapay zekanın yaptığı değerlendirmeye göre önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'de yeni illerin kurulması ihtimali bulunuyor. Analizde en olası senaryo olarak 2 ila 3 yeni ilin oluşturulabileceği öngörüldü.

Yapay zekanın olasılık tahminleri ise şöyle sıralandı:

Yüzde 25: Hiç yeni il kurulmaz ve Türkiye 81 il olarak devam eder.

Yüzde 50: 2 ila 3 yeni il kurulur.

Yüzde 25: 4 ila 5 yeni il hayata geçirilir.

İL OLMAYA EN GÜÇLÜ 5 ADAY

Yapay zekanın analizine göre il olma potansiyeli en yüksek ilçeler şu şekilde sıralandı:

ALANYA

Antalya'nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya, yüksek nüfusu, güçlü ekonomisi ve uluslararası turizm potansiyeli sayesinde listenin ilk sıralarında yer aldı.

TARSUS

Mersin'e bağlı Tarsus, köklü tarihi, gelişmiş sanayisi ve yaklaşık 350 bin kişilik nüfusuyla uzun yıllardır il olması konuşulan ilçeler arasında bulunuyor.

ÇORLU

Tekirdağ'ın sanayi üssü olarak gösterilen Çorlu, üretim kapasitesi, organize sanayi bölgeleri ve yoğun nüfusuyla dikkat çeken ilçelerden biri olarak öne çıkıyor.

BANDIRMA

Balıkesir'in önemli liman ve sanayi merkezlerinden Bandırma, Marmara Bölgesi'ndeki stratejik konumu sayesinde il olmaya aday ilçeler arasında gösteriliyor.

İSKENDERUN

Hatay'ın en büyük ekonomik merkezlerinden biri olan İskenderun ise limanı, sanayi tesisleri ve ticaret hacmiyle bölgesel bir çekim merkezi olmayı sürdürüyor.

KARAR YETKİSİ RESMİ MAKAMLARDA

Yapay zekanın hazırladığı liste yalnızca mevcut veriler üzerinden yapılan bir analiz ve tahmin niteliği taşıyor. Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi ise yalnızca resmi kurumların değerlendirmeleri ve yasal düzenlemeler doğrultusunda mümkün olabiliyor. Bu nedenle listede yer alan ilçeler için alınmış herhangi bir resmi il olma kararı bulunmuyor.