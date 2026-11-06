Antalya'ya bağlı Alanya, yapay zekanın değerlendirmesinde il olma potansiyeli bulunan ilçeler arasında öne çıkan yerlerden biri oldu. Yüksek nüfusu, gelişmiş turizm sektörü ve güçlü ekonomik yapısı, ilçeyi bu tartışmanın merkezine taşıdı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlıyor. Otelleri, ticaret merkezleri, tarımsal üretimi ve hizmet sektörüyle yalnızca Antalya'nın değil, Akdeniz Bölgesi'nin de önemli ekonomik merkezleri arasında bulunuyor.

İl merkezine olan uzaklığı ve kendine özgü ekonomik yapısı da Alanya'nın il olma tartışmalarında öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

2036 YILINA KADAR YENİ İLLER KURULABİLİR

Yapay zekanın değerlendirmesinde 2036 yılına kadar Türkiye'de yeni illerin kurulmasına ilişkin farklı senaryolar ele alındı. Tahminlerde en olası senaryo, 2 ila 3 yeni ilin kurulması olarak gösterildi.

Bununla birlikte Alanya'nın il statüsü kazanmasına yönelik alınmış herhangi bir resmi karar bulunmuyor. Bir ilçenin il olabilmesi için idari ve yasal süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Yapay zekanın değerlendirmesi ise mevcut veriler üzerinden hazırlanan bir tahminden ibaret.