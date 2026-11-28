Dijital platformlarda kısa sürede viral hale gelen bir harita çalışması, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerin Avrupa'daki hangi kentlerle benzerlik taşıdığını gözler önüne serdi. Yapay zeka algoritmaları tarafından oluşturulan ve kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği bu eşleştirmede, Türkiye'nin en kalabalık metropolleri Avrupa'nın önde gelen kültür ve ticaret merkezleriyle yan yana getirildi.

Hazırlanan haritaya göre; İstanbul tarihi dokusu ve konumuyla Roma'ya, başkent Ankara ise Berlin'e benzetildi. Ege'nin incisi İzmir'in Avrupa'daki karşılığı Lizbon olarak belirlenirken; Konya Madrid, Kayseri Frankfurt, Eskişehir Amsterdam ve Bursa Lyon ile eşleşti. Turizm ve sahil kentlerinden Antalya Nice, Trabzon Porto, Adana ise Napoli olarak haritada yerini aldı. Doğu illerine bakıldığında ise Van'ın Münih, Erzurum'un Lillehammer, Sivas'ın Krakow, Diyarbakır'ın Avila ve Mardin'in taş mimarisiyle ünlü Matera ile eşleştirildiği görüldü.

KIRŞEHİR VİYANA, ŞANLIURFA ATİNA OLDU

Listede metropollerin yanı sıra kimsenin beklemediği sürpriz eşleşmeler sosyal medyada tartışma ve mizah konusu oldu. Özellikle Kırşehir'in Avusturya'nın başkenti Viyana ile, Şanlıurfa'nın ise Yunanistan'ın başkenti Atina ile eşleştirilmesi binlerce yorum aldı.

KARADENİZ'DEN EGE'YE İLİNİZİN AVRUPA'DAKİ KARŞILIĞI

Sadece büyükşehirlerle sınırlı kalmayan ve Türkiye'nin neredeyse tamamını kapsayan haritada, Anadolu'nun diğer kentleri için de dikkat çekici eşleşmeler yapıldı. Karadeniz ve İç Anadolu hattında Samsun Hamburg, Kastamonu Tallinn, Çorum Toledo, Yozgat Dublin, Kars Riga ve Artvin Bergen ile eşleşti. Ege ve Akdeniz bölgesinde ise Manisa Verona, Muğla Dubrovnik, Mersin Valensiya, Hatay Marsilya ve Kahramanmaraş Palermo olarak işaretlendi.

Marmara ve Trakya tarafına bakıldığında Çanakkale'nin karşılığı Messina olurken; Edirne Belgrad, Tekirdağ Novi Sad, Kırklareli ise Ljubljana olarak listede yer aldı. Ayrıca çiniciliğiyle bilinen Kütahya'nın Hollanda'nın ünlü seramik kenti Delft ile, gastronomi başkenti Gaziantep'in ise İtalya'nın lezzet durağı Bologna ile eşleşmesi haritanın en isabetli ve merak uyandıran detayları arasında gösterildi.