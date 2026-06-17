Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri yeniden gündemde. Bu kez değerlendirmeyi, günümüzde birçok alanda kullanılan yapay zeka sistemleri gerçekleştirdi. ChatGPT ve Google Gemini tarafından hazırlanan listelerde, farklı kıtalardan şehirler öne çıkarken Türkiye'den bazı kentler de dikkat çekici başarılar elde etti.

Yapay zeka sistemleri şehirleri; ekonomik istikrar, istihdam olanakları, güvenlik düzeyi, sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesi, ulaşım altyapısı, çevresel koşullar ve sosyal yaşam imkanları gibi birçok kriter üzerinden değerlendirdi.

GEMINI'NİN LİSTESİNDE TÜRKİYE'DEN 4 ŞEHİR YER ALDI

Google Gemini'nin hazırladığı sıralamada Türkiye'den İzmir, Eskişehir, Muğla ve Ankara kendilerine yer buldu. Bu şehirler; yaşam standartları, eğitim olanakları, ulaşım kolaylığı, güvenlik ve sosyal imkanlar bakımından öne çıktı.

Özellikle İzmir ve Muğla, doğal güzellikleri ve yüksek yaşam kalitesiyle dikkat çekerken, Eskişehir genç nüfusu ve öğrenci dostu yapısıyla beğeni topladı. Ankara ise sunduğu iş fırsatları, eğitim kurumları ve kamu hizmetlerine erişim avantajlarıyla listede yer aldı.

CHATGPT'NİN TERCİHLERİ FARKLI

ChatGPT'nin oluşturduğu değerlendirmede ise Türkiye'den İzmir, İstanbul, Antalya ve Eskişehir öne çıkan şehirler arasında gösterildi.

İstanbul, güçlü ekonomisi ve zengin kültürel yapısıyla dikkat çekerken, Antalya iklimi, turizm altyapısı ve yaşam konforuyla listeye dahil edildi. İzmir ve Eskişehir ise her iki yapay zeka sisteminin ortak tercihi olarak öne çıktı.

DÜNYANIN ÖNE ÇIKAN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ

Google Gemini'nin değerlendirmesine göre yaşam kalitesiyle öne çıkan şehirler şunlar oldu:

* Viyana (Avusturya)

* Kopenhag (Danimarka)

* Zürih (İsviçre)

* Melbourne (Avustralya)

* Vancouver (Kanada)

* Münih (Almanya)

* Tokyo (Japonya)

* Amsterdam (Hollanda)

* Eskişehir (Türkiye)

* İzmir (Türkiye)

* Muğla (Türkiye)

İZMİR VE ESKİŞEHİR ORTAK NOKTA OLDU

Her iki yapay zeka modelinin de listesinde yer alan İzmir ve Eskişehir, Türkiye'nin yaşam kalitesi açısından en güçlü şehirleri arasında gösterildi. İzmir sahil yaşamı, gelişmiş kent altyapısı ve kültürel çeşitliliğiyle öne çıkarken, Eskişehir genç nüfusu, canlı sosyal hayatı ve eğitim imkanlarıyla dikkat çekti.