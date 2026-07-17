Milyonlarca seyahat yorumunu, coğrafi veriyi, fotoğrafı ve tarihi kaydı analiz eden yapay zekâ algoritması, Türkiye'nin en sıra dışı ve güzel iki şehrini seçti. Bilinen turizm merkezlerinin dışına çıkan yapay zekâya göre, keşfedilmeyi bekleyen en özel iki yer Artvin ve Kars oldu.

YAPAY ZEKÂNIN DOĞA ŞAMPİYONU: ARTVİN

Yapay zekâ verilerine göre doğallık, sessizlik ve yeşil yoğunluğu açısından Türkiye’nin zirvesinde Artvin yer alıyor. Algoritmalar; betonlaşma oranının düşüklüğü, temiz hava kalitesi ve biyolojik çeşitlilik kriterlerini puanladığında Artvin’i ilk sıraya yerleştiriyor.

Özellikle Macahel Havzası ve Şavşat Karagöl, internetteki kullanıcı yorumlarında "huzur" ve "bozulmamışlık" kelimelerinin en sık eşleştiği noktalar olarak öne çıkıyor. Yapay zekâ analizleri, Karadeniz’in diğer popüler illerine kıyasla Artvin’in kitle turizminden uzak kalmasını, burayı doğa severler için Türkiye'nin en değerli kaçış noktası haline getirdiğini gösteriyor.

TARİH VE MİMARİ HARİKASI: KARS

Yapay zekânın mimari estetik, kültürel özgünlük ve tarihi doku analizinde en yüksek puanı alan şehirlerden biri Kars oldu. 19. yüzyıldan kalan Baltık mimarisi tarzı taş binaları ve düzenli cadde planlaması, yapay zekâ görsel analizlerinde Kars’ı diğer şehirlerden keskin bir şekilde ayırıyor.

Sınır boyunda yer alan ve UNESCO korumasında olan Ani Antik Kenti ise tarihi derinlik verilerinde en yüksek etkileşime sahip noktalardan biri olarak veri tabanına işleniyor. Yapay zekâya göre Kars, özgün gastronomisiyle birleşen benzersiz şehir planlaması sayesinde hem tarih meraklıları hem de farklı bir atmosfer arayanlar için Türkiye’nin en sıra dışı destinasyonu olarak öne çıkıyor.