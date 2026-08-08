Türkiye’de güzellik denince akla gelen isimler yıllardır magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, tamamen öznel bir değerlendirme olan güzellik kavramına yapay zekâ nasıl bakıyor? Türk oyuncular arasında yüz hatları, genel estetik, aura, zarafet ve ekran karizması gibi unsurlar üzerinden öne çıkan isimler dikkat çekiyor.
HANDE ERÇEL
Güzellik listelerinin son yıllardaki vazgeçilmez isimlerinden Hande Erçel de yapay zekâ değerlendirmesinde öne çıkıyor. Belirgin yüz hatları, gözleri ve kamera karşısındaki güçlü görüntüsüyle dikkat çeken Erçel, modern güzellik anlayışının öne çıkan temsilcilerinden biri olarak değerlendiriliyor.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN
Tuba Büyüküstün, doğal ve zarif görünümü, belirgin yüz hatları ve etkileyici bakışlarıyla yıllardır güzelliğiyle adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Yapay zekânın değerlendirmesinde de Büyüküstün'ün sade ama çarpıcı güzelliği, güçlü ekran karizması ve zamansız görünümüyle öne çıktığı görülüyor.
SERENAY SARIKAYA
Serenay Sarıkaya, güçlü yüz hatları, dikkat çekici bakışları ve kendine özgü tarzıyla yapay zekânın güzellik değerlendirmesinde öne çıkan isimlerden biri oluyor. Modern ve sofistike görünümüyle dikkat çeken oyuncu, güzelliğinin yanı sıra özgüveni ve güçlü ekran enerjisiyle de farklı bir yere konumlanıyor.
BEREN SAAT
Listenin dikkat çeken bir diğer ismi Beren Saat. Doğal güzelliği, samimi gülüşü ve özellikle gözlerindeki derin ifadeyle uzun yıllardır ekranların en akılda kalan yüzlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Saat'in güzelliğini öne çıkaran unsurlar arasında abartıdan uzak görünümü ve kendine özgü mimikleri de bulunuyor.
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EBRU ŞAHİN
Ebru Şahin ise doğal ve güçlü yüz hatlarıyla listenin dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Oyuncunun bakışları, yüzündeki belirgin hatlar ve zarif duruşu, güzelliğini tamamlayan unsurlar arasında gösteriliyor.
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