Türkiye’de güzellik denince akla gelen isimler yıllardır magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, tamamen öznel bir değerlendirme olan güzellik kavramına yapay zekâ nasıl bakıyor? Türk oyuncular arasında yüz hatları, genel estetik, aura, zarafet ve ekran karizması gibi unsurlar üzerinden öne çıkan isimler dikkat çekiyor.

HANDE ERÇEL

Güzellik listelerinin son yıllardaki vazgeçilmez isimlerinden Hande Erçel de yapay zekâ değerlendirmesinde öne çıkıyor. Belirgin yüz hatları, gözleri ve kamera karşısındaki güçlü görüntüsüyle dikkat çeken Erçel, modern güzellik anlayışının öne çıkan temsilcilerinden biri olarak değerlendiriliyor.