Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tatil planları da hız kazandı. Türkiye’nin en gözde tatil noktaları ise yine merak konusu. Yapay zekaya yöneltilen bir soruyla ülkenin farklı bölgelerinden öne çıkan destinasyonlar derlendi. Eşsiz koylardan tarihi kentlere, doğayla iç içe sahil kasabalarından huzurlu kaçış rotalarına kadar birçok seçenek bu listede kendine yer buluyor.

İşte yapay zekanın gözünden Türkiye’nin öne çıkan tatil rotaları…

1. Kaş (Antalya)

Macera ile huzuru bir arada arayanlar için listenin başında yer alıyor.

2. Bodrum (Muğla)

Klasikten vazgeçmeyenler için lüks yaşam ve hareketli gece hayatını birleştiriyor.

3. Fethiye (Ölüdeniz) (Muğla)

Doğa ile denizin uyumunu en etkileyici şekilde sunan bölgelerden biri.

4. Kapadokya (Nevşehir)

Masalsı atmosferi ve etkileyici manzaralarıyla görsel açıdan en dikkat çekici rotalardan biri.

5. Bozcaada (Çanakkale)

Bağ bozumu, gün batımı ve sakin ada yaşamıyla öne çıkan özel rotalardan.