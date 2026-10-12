Teknolojinin gelişmesiyle birlikte beslenme ve sağlık alanındaki verileri analiz eden yapay zeka algoritmaları, Türkiye topraklarında yetişen sebzeler arasında adeta bir "besin değeri" taraması gerçekleştirdi. Yüzlerce farklı sebzenin vitamin, mineral, antioksidan kapasitesi ve vücut üzerindeki bütüncül etkilerini değerlendiren yapay zeka, Türkiye’nin en sağlıklı sebzesi olarak ıspanağı öne çıkardı.

Yapay zeka analizlerine göre ıspanak, A, C, K vitaminleri ile folik asit, demir, magnezyum ve kalsiyum mineral dengesi açısından Türkiye’de yetişen en zengin içeriğe sahip. Özellikle hücresel düzeyde yenilenmeyi destekleyen yapısı ve bağışıklık sistemini doğrudan güçlendiren antioksidan bileşenleri, ıspanağı listenin ilk sırasına taşıdı.

KALP VE GÖZ SAĞLIĞINA TAM DESTEK

Yapılan değerlendirmelerde ıspanağın sadece temel besin maddeleri sunmakla kalmadığı, içerdiği lutein ve zeaksantin maddeleri sayesinde göz sağlığını koruduğu vurgulandı. Aynı zamanda yüksek potasyum ve nitrat içeriğiyle kan basıncını dengeleyerek kalp-damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azalttığı belirtildi.

EGE ENGİNARI VE KARALAHANA DA ZİRVEYE OYNUYOR

Yapay zeka tek bir sebzenin tüm ihtiyaçları karşılayamayacağına dikkat çekerek listenin üst sıralarındaki diğer kritik sebzeleri de sıraladı. Karaciğer dostu Ege enginarı toksin temizleme kapasitesiyle ikinci sırada yer alırken, Karadeniz bölgesinde yaygın olarak yetişen ve kanser hücrelerine karşı koruyucu etki gösteren karalahana ise üçüncü sıradan listeye girdi.

UZMANLARDAN DENGELİ TÜKETİM UYARISI

Yapay zeka verilerinin ardından görüş bildiren beslenme uzmanları, ıspanağın tek başına mucizevi bir besin olmadığını, mevsiminde ve doğru pişirme yöntemleriyle tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Ispanaktaki besin değerini kaybetmemek için çok fazla haşlamadan, buharda veya hafif soteleyerek tüketilmesi tavsiye ediliyor.