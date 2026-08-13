Yapay zekâ veri analizleri sonucunda yapılan değerlendirmede Trabzon, Türkiye'nin en samimi şehri seçildi. Dijital platformlardaki etkileşimler ve yerel kültür verileri baz alınarak hazırlanan listede Kayseri, Adana ve Aydın da üst sıralarda yer aldı.

ZİRVEDE YER ALAN ŞEHİR HANGİ KRİTERLERLE SEÇİLDİ?

Analiz sonuçlarına göre ilk sırada yer alan Trabzon, misafirperverlik ve sosyal medyadaki ziyaretçi paylaşımları üzerinden en yüksek samimiyet puanını topladı. Şehirdeki yerel esnaf kültürü, yayla ortamlarındaki iletişim ve halkın ziyaretçileri benimseme eğilimi kararda belirleyici rol oynadı.

LİSTEDE ÖNE ÇIKAN DİĞER İLLER HANGİLERİ OLDU?

Listenin ikinci sırasında yer alan Kayseri, tarihsel esnaf dayanışması ve misafir ağırlama gelenekleriyle öne çıktı. Doğal insan ilişkileriyle dikkat çeken Adana üçüncü sırada yer alırken, sakin yaşam tarzı ve yardımsever kent kültürüyle Aydın listenin dördüncü sırasına yerleşti.