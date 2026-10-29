Gelişmiş yüz anatomisi algoritmaları ve estetik veri tabanları üzerinden yapılan kapsamlı taramalar sonucunda, Türkiye'nin çekicilik haritası netleşti. Yapay zekaya göre Türkiye’nin en yakışıklı erkek profiline sahip illeri belirlenirken, zirveye Ege ve Marmara bölgeleri yerleşti.

ZİRVEDE İZMİR VE İSTANBUL YER ALIYOR

Yapay zekaya göre listenin ilk sırasında belirgin bir farkla İzmir bulunuyor. Algoritma; açık ten rengi, renkli göz yoğunluğu, orantılı yüz simetrisi ve modern tarzı bir araya getiren İzmir profilini en estetik erkek tipi olarak değerlendiriyor.

Yapay zekaya göre İzmir'in en yakın takipçisi olan İstanbul, farklı demografik havuzların birleşimi ve metropol tarzıyla ikinci basamakta yer alıyor. Model, İstanbul’daki genetik çeşitliliğin çekicilik oranını artırdığını hesaplıyor.

KESKİN YÜZ HATLARIYLA ADANA ÖNE ÇIKIYOR

Yapay zekaya göre maskülen yüz oranlarında zirveye oynayan il Adana oldu. Sistem verilerine göre güçlü çene yapısı, keskin bakışlar ve belirgin yüz kemikleri, Adana’yı listenin en karizmatik merkezlerinden biri haline getiriyor.

BÖLGESEL KARAKTERİSTİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Yapay zekaya göre Karadeniz hattında Trabzon ve Rize, kemikli yüz profili ve renkli göz ortalamasıyla üst basamaklara yerleşiyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Mardin ve Diyarbakır, derin yüz hatları ve yoğun esmer karakteristik özellikleriyle yapay zekanın estetik skalasında güçlü bir konuma sahip görünüyor.