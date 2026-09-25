Türkiye’nin 81 ili arasında sosyo-ekonomik açıdan en geride kalan iller merak konusu oldu. Yapay zekâ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın İl SEGE-2025 verilerini baz alarak listenin son sırasında yer alan 5 ili sıraladı.

Listenin ilk sırasında Ağrı bulunurken, bu ili Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Hakkâri takip etti.

ZİRVEDE AĞRI VAR

Yapay zekânın değerlendirmesinde Ağrı, Türkiye’nin 81 ili arasında sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından son sırada yer aldı. Kentin ardından Muş geldi.

Şanlıurfa listenin üçüncü sırasında bulunurken, Şırnak dördüncü, Hakkâri ise beşinci sırada yer aldı.

LİSTEDEKİ 5 İL

1. Ağrı

Türkiye genelindeki sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 81’inci sırada yer alan Ağrı, listenin en altında bulunuyor.

2. Muş

Muş, 81 il arasında 80’inci sırada yer alarak en düşük gelişmişlik grubundaki illerden biri oldu.

3. Şanlıurfa

Şanlıurfa, genel sıralamada 79’uncu basamakta yer aldı.

4. Şırnak

Şırnak’ın Türkiye genelindeki sosyo-ekonomik gelişmişlik sırası 78 olarak belirlendi.

5. Hakkâri

Listenin beşinci sırasında ise 77’nci basamakta bulunan Hakkâri yer aldı.

52 FARKLI GÖSTERGE DİKKATE ALINDI

Bu sıralama yalnızca gelir düzeyine göre oluşturulmadı. İl SEGE-2025 çalışmasında 52 farklı değişken dikkate alınarak illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri karşılaştırıldı. Bu nedenle listedeki sıralama, doğrudan “Türkiye’nin yaşanması en zor illeri” anlamına gelmiyor.