Yapay zeka, günümüzde birçok pratik işlevin yanı sıra, sıra dışı bilgileri keşfetmek için de kullanılıyor.

İspanyol haber sitesi LaNacion, ilginç bir oyun başlattı: Yapay zekaya, en az zeki insanların en sık kullandığı ifadeleri sordu.

Bu sonuçların tesadüfen ortaya çıkmadığını belirtmekte fayda var; çünkü site, cevapları üretmek için Google’ın yapay zekası Gemini’yi kullandı. Araştırmanın kaynakları ise birden fazla, örneğin Kaliforniya Üniversitesi’nden yapılan bir çalışma ve Psychology Today internet sitesindeki bir makale de bu verilere dahil oldu.

Süper

Düşük IQ'ya sahip kişilerin en sık kullanacağı ifadelerden ilki "süper" olacaktır. Bu ifade, genellikle bir şeyi fazla ayrıntıya girmeden tanımlamak için kullanılır ve paylaşmak istediğimiz bir şeyi anlatmak için gerekli olan eleştirel düşünceden yoksun olduğumuzu gösterir.

Temelde

Zeka seviyesi düşük bireylerle yapılan konuşmalarda sıkça karşılaşılan bir diğer ifade ise "temelde" olacaktır. Bu ifade, genellikle konuşmanın konusunu kabaca özetlemek amacıyla kullanılır ve zeki, konuşkan birisiyle yapılan sohbetlerde hoş karşılanmaz. Çünkü bu tür ifadeler, kişinin düşüncesini yeterince derinleştiremediğini ve sürekli olarak her şeyi özetlemeye eğilimli olduğunu gösterir.

Açıkçası

Bir diğer yaygın ifade ise "açıkçası"dır. Yapay zeka, bu ifadeyi sıkça kullanan kişilerin, herhangi bir durumu çok basit şekilde anladıklarını kanıtlama çabası içinde olduklarını belirtiyor. Ancak bu eğilim, aslında tartışılan konuya dair derin bir anlayış eksikliğini gizliyor olabilir.

Sadece

Dördüncü ve son ifade ise "sadece"dir. Yapay zekaya göre, bu kelimenin aşırı kullanımı, zeka eksikliğinin bir göstergesi olabilir. Sürekli olarak "basit" kelimesine başvurmak, her şeyi gereksiz yere basitleştiren ve dolayısıyla karmaşık veya derinlemesine düşünceleri göz ardı eden biri gibi algılanmanıza yol açabilir.