Tırmanış planlarını insan tecrübesi yerine yapay zekanın tavsiyelerine teslim eden üç maceraperest dağcı, az kalsın canından oluyordu. ABD’deki Mount Shasta tırmanışında yapay zekanın çizdiği rotayı ve hazırladığı eksik ekipman listesini harfiyen uygulayan acemi grup, 4 bin 322 metre yükseklikte mahsur kalarak felaketi yaşadı.

YAPAY ZEKANIN AKLIYLA YOLA ÇIKTILAR AÇ VE SUSUZ KALDILAR

Kaliforniya’dan yola çıkan üç arkadaş, zorlu dağ tırmanışının rota seçiminden zamanlamaya, yanlarına alacakları malzemelerden su miktarına kadar her adımı yapay zeka uygulamalarına danışarak planladı. Ancak dijital aklın "hafif ekipman ve az yiyecek" tavsiyesi dağda tam bir felakete dönüştü. İhtiyaç duymaları gerekenden çok daha az su ve gıdayla 2 bin 560 metredeki kamp alanından yola çıkan grup, zamanlama hesabının da tutmamasıyla zirveye ancak akşam saatlerinde ulaşabildi.

KARANLIKTA YÖNLERİNİ KAYBETTİLER

Zirveye varış saati gecikince dönüş yolunda havanın kararmasıyla büyük bir panik yaşandı. Güvenlik sınırlarını aşan ve kararan havada rotayı şaşıran dağcılar, dikliğiyle bilinen Mud Creek Kanyonu’na sürüklendi. Kayalık alanda yönlerini tamamen kaybeden gruptan bir kişi düşerek dizinden ağır yaralandı. Kurtarma ekipleriyle telefonla irtibat kursalar da verilen talimatları uygulayamayarak geçilmez bir kanyonda mahsur kaldılar. Yaralanma ve dondurucu soğuk nedeniyle geceyi kanyonda çaresizce geçiren üç arkadaş, ancak ertesi sabah bölgeye ulaşan profesyonel ekiplerce kurtarılabildi.

"SADECE DİJİTAL AKLA GÜVENMEK ÖLÜMCÜL BİR HATA"

Sağ salim kurtarılan dağcılar, polise verdikleri ifadede en büyük hatalarının yapay zekanın talimatlarına körü körüne uymak olduğunu itiraf etti. Bölge yetkilileri ise yapay zekanın hayati risk taşıyan bir doğa yürüyüşünde yetersiz besin önermesini "kritik ve ölümcül bir hata" olarak nitelendirdi.

Uzmanlar, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin dağcılık gibi hayati alanlarda yerel uzmanların tecrübelerine başvurulması, sadece telefon veya GPS cihazlarına güvenilerek yola çıkılmaması gerektiği konusunda çok sert uyarılarda bulundu.