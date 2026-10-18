ABD'de 39 yaşındaki David Rosenthal, ChatGPT'nin ilaç seçimi ve dozaj konusunda yanlış yönlendirmelerde bulunduğunu, ruh sağlığının kötüleşmesine ve haftalarca hastanede tedavi görmesine neden olduğunu ileri sürerek OpenAI'a dava açtı.

San Francisco'da açılan davanın dilekçesine göre Rosenthal, sohbet botunu ilaç seçimi, dozaj talimatları ve doktorunun önerilerine ilişkin kararlarında rehber olarak kullandı. Davacı taraf, sistemin tıbbi uzmanlığı ve mesleki muhakemesi olmadan yönlendirmeler yaptığını, bunun California yasalarını ihlal ettiğini savundu.

İLACI BIRAKMA KARARINI DESTEKLEDİĞİ İDDİASI

Dilekçede, ChatGPT'nin ilaç etkileşimleri hakkında yanlış bilgiler verdiği ve Rosenthal'ın doktorunun reçete ettiği duygudurum dengeleyici ilacı bırakma kararını desteklediği öne sürüldü. Rosenthal, bu süreçte ruh sağlığının kötüleştiğini ve 2025 yılında haftalar boyunca hastanede tedavi gördüğünü iddia etti.

Daha önce dikkat eksikliği ve depresyon gibi rahatsızlıklar yaşadığı belirtilen Rosenthal'ın, ChatGPT'yi Haziran 2025'te şiir yazmak amacıyla kullanmaya başladığı aktarıldı. Dava dilekçesinde, zamanla sohbet botuna bağımlı hale geldiği ileri sürüldü.

Davacının avukatları, yapay zeka sistemlerinin kullanıcı etkileşimini artırmaya odaklandığını ve bu yaklaşımın hassas sağlık konularında risk oluşturabileceğini savundu.

OpenAI'ın konuya ilişkin açıklama yapmadığı bildirildi. Davadaki iddialar henüz mahkeme tarafından doğrulanmış değil.