Yapay zekanın piyango kazanma şansı yaratabileceği düşüncesi, İtalya’daki Lecce Üniversitesi’nde gerçeğe dönüştü.

Corriere della Sera’nın haberine göre, üç matematik öğrencisi, kazanan piyango numaralarını tahmin etmek için yapay zeka destekli bir algoritma geliştirdi. Öncelikle son iki yılın çekilişlerini analiz eden öğrenciler, en çok kazandıran numaraları belirledi. Ardından, geçmiş çekilişlerdeki olası gizli örüntüleri tespit etmek amacıyla bir algoritma tasarladılar.

Algoritmayı test eden öğrenciler, Monteroni di Lecce’de bir tütüncüye giderek ilk denemelerinde 4 bin 500 avro kazandı. Algoritmalarını daha da geliştiren ekip, 300 avro yatırım yaparak bu kez 43 bin avro kazanmayı başardı ve büyük bir başarıya imza attı.