Washington Post’un haberine göre, dolandırıcı, Rubio’nun sesini ve yazım tarzını taklit eden yapay zeka destekli bir yazılımla, sahte mesajlar gönderdi.

Bakanlık, dolandırıcının, popüler mesajlaşma uygulaması Signal’de Rubio adına sahte bir hesap açarak üç ülkenin dışişleri bakanları, bir Kongre üyesi ve bir valiyle iletişim kurduğunu açıkladı.

Mesajların içeriği ve hedef alınan isimler gizli tutulurken, dolandırıcının kimliği henüz tespit edilemedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve benzer vakaların önlenmesi için ek önlemler alınacağını duyurdu. Yetkililer, yapay zeka kaynaklı dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.