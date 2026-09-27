Olay, Intesa Sanpaolo'nun özel bankacılık birimi Fideuram'da yaşandı. Şubat ayında gerçekleşen dolandırıcılığın ayrıntıları aylar sonra ortaya çıkarken, gönderilen paranın büyük bölümü geri alındı. Son bilgilere göre yaklaşık 36 milyon euroya ise hâlâ ulaşılamadı.

HER ŞEY WHATSAPP MESAJIYLA BAŞLADI

Dolandırıcılık, dönemin Fideuram Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Molesini'nin telefonuna gelen bir WhatsApp mesajıyla başladı. Mesaj, Intesa Sanpaolo CEO'su Carlo Messina tarafından gönderilmiş gibi hazırlanmıştı ve acil bir yurt dışı işlemi için yardım isteniyordu.

Tek bir mesajla yetinmeyen dolandırıcılar, yöntemi daha inandırıcı hale getirmek için ikinci aşamaya geçti. Molesini'yi bu kez tanınmış bir hukuk firmasının üst düzey avukatından geliyormuş gibi görünen bir telefon aramasıyla hedef aldılar. Görüşmedeki sesin yapay zeka kullanılarak taklit edildiği ve para transferi talebinin gerçekmiş gibi doğrulandığı belirtildi.

Bunun yanında hukuk firmasından gönderilmiş izlenimi veren sahte e-postalar da kullanıldı. Mesaj, telefon görüşmesi ve e-postaların birbirini desteklemesi üzerine işlemin gerçek olduğuna inanan Molesini, bankanın finans birimine para transferlerinin yapılması yönünde talimat verdi.

Böylece kısa süre içerisinde toplam 95 milyon euro, ağırlıklı olarak Çin ve Hong Kong'da bulunan hesaplara aktarıldı.

53 MİLYON EUROYU GERİ ALDILAR

Transferlerdeki olağan dışı hareketlerin fark edilmesinin ardından banka ve yetkili makamlar paranın izini sürmek için harekete geçti. Çin, Portekiz ve İtalya'daki yetkililerin iş birliği sonucunda yaklaşık 53 milyon euro geri alınabildi.

Son bilgilere göre yaklaşık 36 milyon euro hâlâ kayıp. Geri alınamayan paranın farklı yabancı hesaplar üzerinden aktarıldığı ve bir bölümünün kripto varlıklara çevrildiği bildiriliyor.

Milano Savcılığı olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Avrupa dışında yaşayan yabancı uyruklu bir kişinin bilgisayar yoluyla dolandırıcılık şüphesiyle soruşturulduğu belirtilirken, Molesini ve Fideuram'ın diğer yöneticileri hakkında şüpheli sıfatıyla yürütülen bir soruşturma bulunmuyor. Molesini ise olaydan yaklaşık bir ay sonra görevinden kişisel nedenlerle ayrıldı.

Olayın ayrıntıları 25 Eylül'de kamuoyuna yansıdı. Aynı yöntemle başka banka yöneticilerinin de hedef alınmaya çalışıldığı belirtilirken, soruşturmada kayıp paranın izinin sürülmesine devam ediliyor.