Belçika'nın kuzeyindeki Flaman Bölgesi'nde 6-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen saldırı, bölgenin şimdiye kadar karşılaştığı en büyük siber güvenlik olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

BİLGİLER İNTERNETTE YAYIMLANDI

Siber güvenlik şirketleri Secutec ve SOCRadar'ın incelemelerine göre, saldırganlar doğrudan belediyelerin bilgisayar sistemlerini hedef almak yerine bu kurumlara hizmet sağlayan bir şirketin sunucusundaki güvenlik açıklarından yararlandı.

Yeterli güvenlik önlemleri bulunmayan ve verileri şifrelenmemiş sunucuya erişim sağlayan saldırganlar, çok sayıda belediyenin kayıtlarına ulaştı. "BabidiGhost" adı verilen saldırı sonucunda vatandaşlara ait hassas bilgiler ele geçirilerek internette yayımlandı.

1,2 MİLYON KİŞİNİN HASSAS BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Saldırının ardından yapılan incelemeler, veri ihlalinin boyutunu gözler önüne serdi. Yaklaşık 1,2 milyon kişiyi ilgilendiren olayda yalnızca temel kimlik bilgileri değil, finansal veriler de saldırganların eline geçti.

İnternette yayımlanan veriler arasında vatandaşların ad ve soyadları, ikamet adresleri, doğum tarihleri, ulusal kayıt ve kimlik numaraları, banka hesaplarına ait IBAN bilgileri ile araç plakalarının bulunduğu bildirildi.

Kişisel bilgilerin yanı sıra banka verilerinin de açığa çıkması, olası kimlik hırsızlığı ve finansal dolandırıcılık risklerini gündeme getirdi.

SALDIRGANIN YAPAY ZEKA KULLANMASI DİKKAT ÇEKTİ

Olayın teknik boyutunu araştıran siber güvenlik uzmanları, saldırganın yöntemine ilişkin çarpıcı bir ayrıntıya ulaştı. Yapılan incelemelerde, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ileri düzey yazılım ve siber güvenlik bilgisine sahip olmadığı, buna rağmen yapay zeka araçlarından yararlanarak zararlı yazılımlar geliştirdiği belirlendi.

Araştırmacılara göre saldırgan, Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek'ten faydalanarak kötü amaçlı yazılım oluşturdu. Modelin güvenlik kısıtlamalarını aşmayı başaran saldırganın, yapay zeka desteğiyle teknik kapasitesini artırdığı değerlendirildi.

Bu yöntem, kapsamlı siber saldırıların gerçekleştirilmesi için artık ileri düzey teknik uzmanlığın tek başına belirleyici olmayabileceğini gösteren dikkat çekici bir örnek olarak öne çıktı.

HEDEFTE BELÇİKA'NIN YANI SIRA İKİ ÜLKE DAHA VAR

Siber güvenlik ekiplerinin tespitlerine göre saldırı faaliyetleri yalnızca Belçika'daki yerel yönetimlerle sınırlı kalmadı. Aynı saldırı dalgasında Belçika, Fransa ve İsviçre'de faaliyet gösteren 50'den fazla banka, sigorta şirketi ve finans kuruluşunun da hedef alındığı ortaya çıktı.

Durumun belirlenmesinin ardından Belçika Siber Güvenlik Merkezi (CCB) bilgilendirildi. Böylece saldırının farklı sektörleri ve ülkeleri kapsayan boyutuna ilişkin incelemeler de gündeme geldi.

ÇOK FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA SALDIRILARI ENGELLEDİ

Finans kuruluşlarına yönelik girişimlerde kurumların kullandığı güvenlik sistemleri önemli rol oynadı. Çok faktörlü kimlik doğrulama uygulamasını devreye alan kuruluşların saldırıları engellediği belirtildi.

Buna karşılık belediyelere hizmet sunan şirketin sunucusunda bulunan güvenlik açıkları, saldırganların çok sayıda vatandaşın hassas verilerine ulaşmasına imkan sağladı. Olay, kamu kurumlarının doğrudan kendi sistemleri dışında hizmet aldıkları şirketlerin dijital güvenliğinin de ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.