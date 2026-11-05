Yapay zeka alanındaki öncü isimlerden biri olarak kabul edilen bilgisayar bilimcisi Geoffrey Hinton, The Guardian gazetesine verdiği röportajda teknolojinin oluşturabileceği riskleri değerlendirdi.

‘YAYGIN KESİNTİLER VE FİNANS SEKTÖRÜNDE AKSAMALAR YAŞANABİLİR’

Yapay zekanın bu yılın sonlarına doğru veya 2027 yılında büyük çaplı bir krizi tetikleyebileceğini öne süren Hinton, özellikle elektrik sistemlerinde yaygın kesintiler ve finans sektöründe ciddi aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti.

‘GELİR EŞİTSİZLİĞİNİ DAHA DA ARTIRABİLİR’

Gelecekte ortaya çıkabilecek yapay zeka kaynaklı krizleri Çernobil felaketine benzeten bilim insanı, teknolojinin hızla gelişmesinin kitlesel işsizliğe yol açabileceğini ve toplumdaki gelir eşitsizliğini daha da artırabileceğini belirtti.

‘BAĞLAYICI DÜZENLEMELER HAYATA GEÇİRİLMELİ’

Hinton, olası tehlikelerin önüne geçilebilmesi için yapay zeka modellerinin kullanıma sunulmadan önce bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmesi gerektiğini savundu. Ayrıca uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve teknoloji alanında bağlayıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

‘SADECE BİR YIL KALMIŞ OLABİLİR’

Öte yandan Hinton, eylül ayında yaptığı açıklamada da yapay zeka üzerindeki kontrolün tamamen kaybedilmemesi için güvenlik önlemlerinin hızla alınması gerektiğini belirtmişti. Bilim insanı, gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi için "kontrolü tamamen kaybetmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini hayata geçirmek için belki de sadece bir yılın kalmış olabileceğini" ifade etmişti.