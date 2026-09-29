Singapur'da bir gölde timsah görüldüğüne dair yapay zeka ile oluşturulan sahte görüntü, ülkede paniğe yol açtı.

CNA'nın haberine göre, Myanmar vatandaşı 30 yaşındaki Ye Lin, ülkenin en büyük baraj göllerinden birinde timsah olduğunu gösteren bir görseli yapay zeka uygulaması üzerinden oluşturdu.

Lin, bu görseli bir polis memuruna gönderdi. Bunun üzerine gölde timsah aranması başlatıldı ve göldeki tüm faaliyetler durduruldu.

Olayın ertesi günü ise görselin sahte olduğu ortaya çıktı. Ye Lin'in yapay zeka uygulamasındaki tüm geçmişini sildiği de belirlendi.

HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAK

Mahkeme, Ye Lin'e "yanlış bilgiyi yayma" ve "adaletin işleyişini engelleme" suçlamalarıyla dava açtı.

Ye Lin, bu suçlamalar kapsamında 10 yıla kadar hapis, 8 bin dolara kadar para cezası ya da her ikisine birden çarptırılabilir.