Singapur’da yapay zekayla üretilen sahte bir timsah görseli, koskoca bir ülkenin güvenlik bürokrasisini ve su idaresini teyakkuza geçirdi. Pandan Baraj Gölü’nde dev bir timsah görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Tedbir amacıyla su sporlarının askıya alındığı, halkın panik yaşadığı olayın arkasından ise yapay zeka skandalı çıktı. Ülkeyi ayağa kaldıran 30 yaşındaki Myanmar vatandaşı Ye Lin için şimdi yıllarca hapis cezası isteniyor.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ VE POLİS ALARMA GEÇTİ

Olay, Singapur Ulusal Su İdaresi’ne (PUB) gölde timsah görüldüğüne dair iletilen bir fotoğrafla başladı. Tehdidin büyüklüğü karşısında alarma geçen yetkililer; Ulusal Parklar Kurulu ile birlikte göl ve çevresinde arama operasyonu başlattı. Singapur Kürek Birliği ve Kano Federasyonu’nun tüm faaliyetleri derhal durduruldu. Ancak ekiplerin gölde yürüttüğü titiz çalışmaların ardından gerçeğe ulaşıldı: Fotoğraf tamamen yapay zeka ürünüydü!

YANLIŞ BİLGİ YAYMA SUÇUNDAN HAPSİ İSTENİYOR

Yapay zeka ile üretilen görseli iş arkadaşına göndererek paniğe neden olduğu belirlenen Ye Lin, polis tarafından gözaltına alındı. Mahkeme belgelerine göre zanlının, olayın ertesi günü cep telefonundaki yapay zeka uygulamasına ait işlem geçmişini ve timsah görsellerini silerek delilleri karartmaya çalıştığı ileri sürüldü. Suçunu kabul eden Ye Lin hakkında "yanlış bilgi yayma" suçundan 3 yıl, "adaletin işleyişini engelleme" suçundan ise 7 yıl olmak üzere toplamda 10 yıla kadar hapis ve ağır para cezası talep ediliyor.

YAPAY ZEKAYA KARŞI YENİ ÖNLEMLER ALINACAK

Kamu kaynaklarının boş yere seferber edilmesine ve toplumda panik oluşmasına yol açan skandal, Singapur Parlamentosu’nun da ana gündem maddesi haline geldi. İçişleri Bakanı K. Shanmugam, devlete sunulan ve şüphe uyandıran tüm dijital içeriklerin adli incelemeye tabi tutulacağını açıklarken, yapay zekayla üretilmiş sahte görsellerle kamu kurumlarını yanıltmaya çalışanlara karşı sıfır tolerans gösterileceğini vurguladı.