Türkiye'nin en büyük özel bankaları arasında yer alan Yapı Kredi, 16 Ocak'ta Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (Basisen) ile başlattığı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya vardı.



Yaklaşık 2 ay süren pazarlık sürecin sonunda taraflar, masaya getirdikleri ilk taleplerden geri adım atarken, Yapı Kredi Bankası’nın yüzde 13 ile başladığı ve Basisen’in yıllık yüzde 52 istediği pazarlık yüzde 19 ve +5 bin TL zam ile tamamlandı.

YAPILACAK ZAM ORANI BELLİ OLDU



Görüşmeler sırasında iki taraf arasında ipler kopma noktasına gelirken, bugün varılan anlaşmanın ardından açıklamada bulunan Basisen, Yapı Kredi çalışanlarına yapılacak zamlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.



Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





16 Ocak 2025 tarihinde başladığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile Sendikamız BASİSEN arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 14 Mart 2025 tarihindeki oturumda anlaşma ile sonuçlanmıştır.

1 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2026 tarihleri arasında 2 yıl geçerli olmak üzere;

Birinci yılda mevcut ücretler, ilk 6 ay için…………% 19 + 5.000 TL

ikinci 6 ay için………% 19

İkinci yılda mevcut ücretler, üçüncü 6 ay için ……Enflasyon + %3 refah payı

dördüncü 6 ay için …..Enflasyon + %2 refah payı

oranında artırılmıştır.

Kasa tazminatına %48 – %55 arası

arası Sosyal yardımlara %100 – % 170 arası zam yapılmıştır.

arası zam yapılmıştır. Tazminat ve sosyal yardımlar ikinci yılda enflasyon oranı kadar artırılacaktır.

Böylece Üyelerimize birinci yıl için;

En düşük ücretlere % 60,18

Ortalama ücretlere % 50,65

En yüksek ücretlere % 44.86

zam yapılmıştır.

Büyük bir mücadele sonrası sonuçlanan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmemiz ile sağlanan ücret, tazminat ve sosyal yardım artışlarının tüm Yapı ve Kredi Bankalı üyelerimize hayırlı olmasını diler, müzakere sürecindeki kararlı duruşunuz ve Sendikamıza verdiğiniz destek için içtenlikle teşekkür ederiz.