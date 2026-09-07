Baksan Sanayi Sitesi'nde yapı malzemeleri satan bir firmada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da olay yerine gelerek yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.