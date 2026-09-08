Olay, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan Hz. Ebubekir Camii'nde meydana geldi. Camiye müezzin olarak atanan F.B.'nin, cami yönetimine dahil olduktan sonra cuma namazı sonrası toplanan paraların müftülüğe eksik bildirildiğini ve tutanaklara da eksik rakamların yazıldığını fark ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine F.B.'nin durumu şikayet ettiği belirtildi.

“PARALAR DÜZENLİ SAYILACAK” DEDİ

Olayla ilgili konuşan müezzinin eşi Ebru Bıyıkoğlu, eşinin boş tutanaklarla paraların imam tarafından alınıp eve götürüldüğünü gördüğünü iddia etti. Bıyıkoğlu, eşinin imama, “Bu şekilde olmaz, her şey usulüne göre olacak, paralar düzenli sayılacak” dediğini aktardı. Müezzinin şikayetinin ardından imam tarafından bildirilen bağış miktarlarında artış gözlendiği, durumun kaymakamlığın da dikkatini çektiği ve kaymakamlık tarafından imam hakkında soruşturma izni verildiği ifade edildi.

CAMİ AVLUSUNDA KAVGA

Şikayetin ardından müezzin ile imam cami avlusunda karşı karşıya geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve imamın müezzine saldırdığı öne sürüldü. Yaşanan arbede sırasında çocukların ağlayarak cami avlusundan kaçtığı, çevrede bulunan bir kişinin araya girerek kavgayı engellediği belirtildi.

İMAM BAŞKA CAMİYE GÖNDERİLDİ

Soruşturma sonrasında imamın Beylikdüzü Gürpınar'a gönderildiği ancak iki ailenin halen aynı lojman binasında yaşamaya devam ettiği aktarıldı. Müezzin ve ailesinin tehdit edildiklerini öne sürdüğü, ailenin imamın görevden uzaklaştırılmasını beklediği belirtildi. Olayla ilgili adli sürecin ise devam ettiği öğrenildi.