İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra'yı karşı karşıya getiren mücadele, yeşil sahalarda ender rastlanan bir trajediye sahne oldu. Karşılaşmanın kritik anlarında gelişen bir pozisyonda Andorra kalecisi Owono, ceza sahasına yönelen tehlikeyi savuşturmak amacıyla topu uzaklaştırmak için hamle yaptı.

Ancak Owono'nun kontrolsüz şekilde savrulan sert tekmesi doğrudan Jesus de Miguel'e isabet etti. Şiddetli darbenin etkisiyle savrularak hareketsiz şekilde çimlere serilen oyuncunun tepki vermemesi üzerine sahada büyük bir panik dalgası yayıldı. Hakemin oyunu acil koduyla durdurmasıyla birlikte sağlık görevlileri saniyeler içinde sahaya girdi.

KALBİ AMBULANSTA YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Yerde hareketsiz yatan Miguel'in nabzının durduğu ve nefes almadığı belirlenince statta adeta can pazarı kuruldu. İki takım futbolcularının gözyaşları ve duaları eşliğinde yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz oyuncu sedyeyle stadyumda hazır bekleyen tam teşekküllü ambulansa alındı.

Ambulans içerisinde sağlık personelinin aralıksız sürdürdüğü kalp masajı ve yoğun canlandırma müdahaleleri sonuç verdi ve Miguel'in duran kalbi yeniden çalıştırıldı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI

Hastaneye ulaştırılarak derhal kırmızı alana ve yoğun bakım ünitesine alınan Jesus de Miguel’in sağlık durumuna ilişkin gelen ilk raporlar endişeleri artırdı.

Kalbi yeniden atmaya başlasa da İspanyol futbolcunun bilincinin hala kapalı olduğu ve hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı kaydedildi. Doktorların gözetimi altında yaşam mücadelesi veren Miguel için İspanyol futbol kamuoyu ve taraftarlar hastaneden gelecek sevindirici habere kilitlendi.