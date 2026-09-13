Çin’in Guizhou eyaletinde inşa edilen Huajiang Kanyon Köprüsü, Eylül 2025’te trafiğe açıldı. Nehir seviyesinden 625 metre yüksekte bulunan köprü, kanyonun iki yakasını doğrudan birbirine bağlayarak yaklaşık iki saatlik güzergahı iki dakikalık geçişe dönüştürdü.

DEV KÖPRÜNÜN BOYUTLARI NE KADAR?

Huajiang Kanyon Köprüsü 2,89 kilometre uzunluğa ve 1.420 metrelik ana açıklığa sahip. Yapı, nehir seviyesinden 625 metre yüksekte bulunuyor. Köprünün yaklaşık 2,1 milyar yuana mal olduğu belirtildi. Dev yapı, yüksekliği ve ana açıklığıyla Çin’in son yıllarda tamamladığı büyük altyapı projeleri arasında yerini aldı.

2 SAATLİK YOL NASIL 2 DAKİKAYA İNDİ?

Guizhou’nun dağlık yapısı ve derin vadileri nedeniyle kanyonun iki yakası arasındaki ulaşım uzun dağ yolları üzerinden sağlanıyordu. Bu nedenle bölgedeki geçiş yaklaşık iki saat sürüyordu. Yeni köprü kanyonun iki tarafını doğrudan birbirine bağladı. Böylece araçların uzun ve dolambaçlı güzergahı kullanmasına gerek kalmadı ve aynı geçiş yaklaşık iki dakikaya düştü.

KÖPRÜ NE KADAR SÜREDE TAMAMLANDI?

Huajiang Kanyon Köprüsü’nün inşaatına Ocak 2022’de başlandı. Yaklaşık üç kilometre uzunluğundaki yapı, üç yıldan biraz fazla süren çalışmaların ardından Eylül 2025’te araç trafiğine açıldı. Projenin inşası sırasında dağlık arazi ve kanyonun oluşturduğu yükseklik farkları önemli mühendislik koşulları arasında yer aldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki iki nokta arasında doğrudan karayolu bağlantısı sağlandı.

KÖPRÜ BÖLGEDE ULAŞIMI NASIL DEĞİŞTİRDİ?

Guizhou eyaleti dağlar, derin vadiler ve büyük yükseklik farklarının bulunduğu bir coğrafyaya sahip. Bu arazi yapısı, karayolu ve demiryolu bağlantılarının kurulmasını zorlaştıran başlıca etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

Huajiang Kanyon Köprüsü ile doğal engelin üzerinden doğrudan geçiş sağlandı. Yolculuk süresindeki büyük düşüşün yanı sıra bölgedeki karayolu bağlantısı ve lojistik ulaşım da yeni güzergaha taşındı.

625 METRELİK YÜKSEKLİK NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Köprünün tabliyesi nehir seviyesinden 625 metre yüksekte bulunuyor. Bu yükseklik, yapının kanyonun iki tarafındaki yüksek noktaları birbirine bağlamasını sağlıyor. Köprünün 1.420 metrelik ana açıklığı ise iki yakadaki bağlantının büyük bölümünün kanyon üzerinde kurulmasına imkan veriyor. Yapının toplam uzunluğu 2,89 kilometreye ulaşıyor.

PROJENİN MALİYETİ NE KADAR OLDU?

Huajiang Kanyon Köprüsü’nün yaklaşık 2,1 milyar yuan maliyetle tamamlandığı belirtildi. Projede büyük ölçekli iş gücü, ağır inşaat makineleri ve özel mühendislik ekipmanları kullanıldı.

Ocak 2022’de başlayan çalışmaların Eylül 2025’te tamamlanmasıyla köprü hizmete girdi. Böylece Guizhou’nun zorlu coğrafyasındaki yaklaşık iki saatlik geçiş, doğrudan bağlantıyla birkaç dakikaya indirildi.