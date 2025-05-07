Bir süredir yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuca varılmaması üzerine Petrol İş Sendikası'na bağlı PEC grubu fabrikaları Pulver Kimya, Elastron ve Conta'da yaklaşık 1300 çalışan greve çıktı.



Enkocaeli'nin haberine göre; iki gün boyunca yapılan pazarlıkların ardından işveren tarafı gece yarısı çalışanlar için yüzde 63'lük zam teklifinde bulundu ancak sendika tarafından söz konusu teklif kabul edilmedi.

YÜZDE 92 ZAMLA, ORTALAMA MAAŞ 56 BİN LİRAYA ÇIKTI



Anlaşmaya varılamaması üzerine 1300 çalışanın greve başlaması ile tırmanan gerginlik, grevin ilk gününde mutlu sonla bitti. Sendika temsilcileri Sezgin Durmaz ve Tamer Erdoğan'ın kararlı duruşu sonrası anlaşma sağlandı. İşçilerin ortalama maaşı net 56 bin TL'ye çıktı. Saatlik ücretlere ise yüzde 92'lik oranda zam yapıldı. işverenler ile yürütülen müzakerede işçilerin talepleri kabul edildi.



YILDA 4 İKRAMİYE ÖDENECEK



Öte yandan Kurban Bayramı'nda 20 bin TL, Ramazan Bayramı'nda 10 bin TL bayram ödemesi konularında uzlaşılırken sosyal haklarda 5 bin TL'lik gıda çeki, 7 bin TL'lik gıda çeki ve yılda 4 kez ikramiye konularında da taraflar arasında anlaşma sağlandı.

İŞÇİLER HALAY ÇEKEREK KUTLADI



Grevin ilk gününde taleplerini işverene kabul ettiren işçiler, toplu iş sözleşmesinin ardından kazandıkları hakları halay çekerek kutladı.









