Bu yenilikçi malzemenin arkasında bakteriler var. Betonun içine yerleştirilen mikroorganizmalar, normalde pasif halde bekliyor. Ancak çatlak oluşup içeri su sızdığında aktif hale geliyor ve kimyasal bir süreç başlatıyor.

İLK GELİŞTİRME HOLLANDA’DA YAPILDI

Bu teknolojinin temelleri, Delft Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları tarafından atıldı. Özellikle araştırmacı Hendrik Jonkers öncülüğünde geliştirilen sistem, 'bakterili beton' olarak literatüre girdi. Bugün ise bu teknoloji, farklı ülkelerde daha ileri seviyelere taşınarak geliştirilmeye devam ediyor.

ÇATLAKLARI KENDİ KENDİNE DOLDURUYOR

Aktif hale geçen bakteriler, kireç taşına benzer bir madde olan kalsiyum karbonat üretmeye başlıyor. Bu madde, oluşan boşlukları doldurarak çatlakların kapanmasını sağlıyor. Böylece beton yalnızca dayanıklı bir yapı malzemesi olmaktan çıkıp, adeta “kendini onaran” bir sisteme dönüşüyor.

Laboratuvar ortamında yapılan testlerde, küçük çatlakların yaklaşık 21 gün içinde tamamen kapanabildiği görüldü. Bu durum, özellikle köprüler, yollar ve büyük yapılar için büyük bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

HEM DAHA DAYANIKLI HEM DAHA ÇEVRECİ

Bu teknolojinin en dikkat çeken yönlerinden biri de çevresel etkisi. Yeni nesil beton sayesinde çimento kullanımının yüzde 30’a kadar azaltılabileceği belirtiliyor. Bu da hem maliyetleri düşürüyor hem de karbon salımını azaltarak daha sürdürülebilir bir yapı anlayışı sunuyor.

Ayrıca bu sistemle üretilen yapıların ömrünün 150 yıla kadar çıkabileceği öngörülüyor. Bu da sık bakım ve onarım gerektiren klasik beton yapılar için büyük bir alternatif anlamına geliyor.

Kısacası, bakterilerle güçlendirilen bu yeni beton türü yalnızca çatlakları kapatmakla kalmıyor; aynı zamanda inşaat sektöründe maliyet, dayanıklılık ve çevre dengesi açısından yeni bir dönemin kapısını aralıyor.