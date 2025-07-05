Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı Show TV'de yayınlanan 'Aile' dizisinde izlediğimiz Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni bir projede yer alıp almayacağı merak ediliyordu.

Tatlıtuğ ise muhabirlere yaptığı açıklamalarda televizyon dizisi projelerine sıcak bakmadığını belirtmişti. Ancak başarılı oyuncu, bu tutumunu değiştirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni sezonun en iddialı işlerinden 'Olasılıksız'ın başrolü oldu.

Adam Fawer'in aynı adlı kült romanından uyarlanan ve STAR TV'de yayınlanacak olan dizide Tatlıtuğ, bir üniversite eğitim görevlisi olarak çalışan olasılık uzmanı David Caine karakterine hayat verecek.

Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Olasılıksız' dizisinin başrolü olacağını yapım şirketi OGM Pictures sosyal medyada paylaştığı videoyla duyurdu.

Dizinin senaryosu 'Kızıl Goncalar'dan tanıdığımız Necati Şahin'e emanet.