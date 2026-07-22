Rock müziğin sevilen isimlerinden Özlem Tekin, yıllar sonra sahnelere dönüş ihtimaliyle gündeme geldi. 2016 yılında şehir hayatını geride bırakarak çiftlik yaşamına yönelen sanatçıya, yapımcıların 10 konserlik bir program için 2 milyon dolarlık teklif sunduğu öğrenildi.

10 YILDIR KONSER VERMİYOR

Akşam gazetesinden Recep Aslan'ın haberine göre; Şebnem Ferah'ın uzun bir aranın ardından sahnelere dönmesiyle birlikte gözler Özlem Tekin'e çevrildi. Müzik yapımcılarının, 10 yıldır konser vermeyen sanatçıyı yeniden sahnelere çıkarmak için harekete geçtiği belirtildi.

REKOR TEKLİF

Yapımcıların Özlem Tekin'e 10 konser karşılığında 2 milyon dolar teklif ettiği, 54 yaşındaki sanatçının ise bu teklife henüz yanıt vermediği öğrenildi.

ÇİFTLİKTE YAŞIYOR

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Özlem Tekin, 2016 yılında İstanbul'daki yaşamını bırakarak Milas'ın Karacahisar Köyü'ne yerleşmişti. Yaklaşık 30 dönümlük arazi üzerinde kurduğu çiftliğinde yaşayan sanatçı, burada tarım ve hayvancılıkla ilgileniyor.

ARAZİ YATIRIMLARI BİLİNİYOR

Çiftliğinde sebze ve meyve yetiştiren Tekin'in, zeytin ağaçlarının bulunduğu geniş arazilere de yatırım yaptığı biliniyor. Sanatçının doğayla iç içe yaşamında inek, koyun, at, eşek ve tavuklarla ilgilendiği de haberlerde yer almıştı.