Türkiye'nin en büyük cam ve şişe fabrikaları firması olan Şişecam yeni bir üretim tesisi kurulduğunu duyurdu. Şişecam yeni yeşil saha düz cam tesisi ve T9 hattını Mersin'in Tarsus'a kurduğunu açıkladı. Düz cam tesisinin ve T9 hattının üretimi toplamda 315 milyon euroya mal oldu.

KAPASİTESİ 5 MİLYON TONUN ÜZERİNE ÇIKACAK

Şişecam tarafından yapılan açıklamaya göre tesis içinde barındırdığı T9 fırını ve hattı ile yıllık 432 bin ton brüt üretim kapasitesi ile Şişecam'ın bugüne kadar kurduğu en büyük düz cam tesisleri içerisinde yer alacak.

Açılan bu yeni tesis ile birlikte Şişecam'ın üretim kapasitesinin de 5 milyon tonun üzerine çıkması hedefleniyor. Yapılan yatırım ile T9 fırın hattının yanında aynı tesis içinde Kum Hazırlama Tesisi de kuruldu. Cam üretimi için kullanılan kum tesis içinde işletilip hazır hle getirilecek.

TARSUS'UN STRATEJİK KONUMU ÖNEMLİ

Şişecam Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre Şişecam düz cam tesisnin Mersin Tarsus'a kurulması öylesine bir karar değildir. Şişecam Genel Müdürü Can Yücel Tarsus'un stratejik konumda olması pek