Detroit Nehri üzerine inşa edilen köprü, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğa, 853 metrelik ana açıklığa ve 220 metre yüksekliğinde iki kuleye sahip. Altı şeritli karayolunun yanı sıra yaya ve bisiklet yolu da bulunan yapı, Kuzey Amerika'nın en uzun açıklıklı kablo askılı köprüsü olma özelliğini taşıyor.

YILLARCA SÜREN İNŞAAT TAMAMLANDI

2018 yılında yapımına başlanan proje, salgın döneminde yaşanan gecikmeler nedeniyle planlanandan daha geç tamamlandı. İnşaat sırasında Kanada ve ABD tarafındaki tabliyeler 2024 yılında birleştirilirken, son test ve devreye alma çalışmalarının ardından 27 Temmuz'da araç trafiğine açıldı.

Köprü, uzun yıllardır bölgedeki ticari taşımacılığın büyük bölümünü üstlenen Ambassador Köprüsü'ne alternatif oluşturacak. Yetkililer, özellikle otomotiv sektörünün yoğun olarak kullandığı Windsor–Detroit hattındaki tır trafiğinin daha hızlı ve güvenli şekilde yönetilmesini bekliyor.

TİCARET İÇİN STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Windsor ile Detroit arasındaki sınır geçişi, Kuzey Amerika'nın en yoğun ticaret noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Yeni köprü sayesinde iki ülke arasındaki mal taşımacılığı kapasitesinin artırılması, bekleme sürelerinin azaltılması ve tedarik zincirinin daha güvenilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Köprü aynı zamanda yayalar ve bisikletliler için de ücretsiz geçiş imkanı sunacak.

Proje, teknik özelliklerinin yanı sıra açılış sürecinde yaşanan diplomatik gelişmelerle de gündeme geldi. Kanada'da düzenlenen resmi açılış töreni, iki ülke arasında son dönemde artan ticari gerilimler nedeniyle ortak kutlama yerine yalnızca Kanada tarafının katılımıyla gerçekleştirildi. Buna rağmen yetkililer, köprünün uzun vadede iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği açısından kritik bir rol üstleneceğini vurguladı.