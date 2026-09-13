Trabzon'da deniz üzerine inşa edilecek 10 milyon yolcu kapasiteli Yeni Trabzon Havalimanı Projesi'nde deniz sondaj çalışmaları tamamlanarak temel atma aşamasına geçildi. 45 milyar 650 milyon liraya mal olacak dev havalimanının 2033 yılında hizmete alınması planlanıyor.

DENİZ ÜZERİNDE 3 MİLYON METREKARELİK ALAN NASIL OLUŞTURULACAK?

Proje kapsamında Karadeniz'e 97 milyon ton dolgu yapılarak yaklaşık 3 milyon metrekarelik yeni bir kara alanı kazanılacak. Yapının deniz dalgalarından korunması amacıyla 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek inşa edilecek. Mevcut havalimanının kotunu yükseltmek için 13 milyon ton kazı çalışması yürütülecek ve büyük gövdeli uçakların iniş yapabileceği 3 bin metre uzunluğunda yeni bir pist hayata geçirilecek.

YENİ HAVALİMANININ KAPASİTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yıllık 10 milyon yolcuya hizmet vermesi hedeflenen dev tesiste 110 bin metrekarelik terminal binası, apronlar, taksi yolları, teknik blok ve kule yer alacak. Proje kapsamında ayrıca 1250 araç kapasiteli kapalı otopark inşa edilecek. Pelitli ve Konaklar mahalleleri açıklarında konumlanacak yeni tesis, 1957 yılından bu yana hizmet veren mevcut havalimanının yerini alarak bölgenin uluslararası hava trafiğini üstlenecek.

İHALE VE İNŞAAT SÜRECİNDE SON DURUM NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan "ÇED Olumlu" kararı alan projenin ihale süreci tamamlanarak yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 yıl sürmesi öngörülen inşaat mesaisinin ardından havalimanı; Rize-Artvin ve Ordu-Giresun'un ardından Türkiye'de 3., dünyada ise deniz dolgusundaki 6. havalimanı unvanıyla açılacak.