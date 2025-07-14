ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan ve sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen yapışık ikizlerden Carmen Andrade, hayat arkadaşı Daniel McCormack ile dünya evine girdi. Ancak Carmen'le aynı bedeni paylaşan kardeşi Lupita Andrade, evlilik düşünmediğini ve ömür boyu bekar kalmayı tercih ettiğini söyledi.

"KOCAM SADECE BENİMLE EVLİ"

Carmen, sosyal medyada yaptığı açıklamada Ekim ayında düzenlenen sade bir törenle Daniel McCormack ile evlendiğini duyurdu. O anlara dair görüntüleri takipçileriyle paylaşan Carmen, yüzüğünü göstererek "Evet evlendim. Belki de bu büyük konuyu artık konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Aynı bedeni paylaşan kardeşi Lupita ise evliliğe sıcak bakmadığını ve romantik bir ilişki yaşama planı olmadığını açıkça ifade etti. Carmen de bu noktaya dikkat çekerek "Daniel yalnızca benimle evli. Bu konuda yanlış anlaşılma olmasın" dedi.

BİR BEDEN, İKİ KALP, AYRI KARAKTERLER

Yapışık ikizler gövdeden bağlı olduklarını, aynı leğen kemiğini paylaştıklarını ancak ayrı kalpleri ve bağımsız düşünme yetilerine sahip olduklarını vurguladı. Sindirim ve üreme sistemlerinin bir kısmının ortak olduğunu belirten ikizler, hislerin ise kişisel olduğunu ifade etti.