Türk televizyon tarihinin hafızalara kazınan yapımlarından Yaprak Dökümü, oyuncularıyla yeniden gündeme geldi. Dizide Fikret ve Cevriye karakterlerine hayat veren Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten, aradan geçen yılların ardından bu kez beyaz perdede buluştu.

2006-2010 yılları arasında yayınlanan dizide gelin ve kayınvalide olarak izleyici karşısına çıkan ikili, Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminde farklı bir hikâyeyle bir araya geldi.

BU KEZ AYNI KARAKTERİN FARKLI YAŞLARINI OYNADILAR

İki oyuncunun yeni projedeki rolleri de dikkat çekti. Güler Ökten, filmde Mavi karakterinin babaannesi Elif’i canlandırırken Bennu Yıldırımlar aynı karakterin gençlik dönemine hayat verdi.

Böylece yıllar önce Yaprak Dökümü’nde farklı karakterlerle izleyicilerin karşısına çıkan iki oyuncu, bu kez tek bir karakterin geçmişini ve ileri yaşlarını beyaz perdeye taşıdı.

GÜLER ÖKTEN’DEN GALADA DUYGULANDIRAN SÖZLER

18 Kasım akşamı İstanbul’da gerçekleştirilen filmin galasında bir araya gelen Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten, yeniden aynı projede bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yaprak Dökümü dizisinin aradan geçen yıllara rağmen izleyiciler tarafından hatırlatılması üzerine konuşan Bennu Yıldırımlar, “Her gün yayınlanırsa tabii ki de anımsarsınız” diyerek esprili bir yanıt verdi.

85 yaşındaki usta oyuncu Güler Ökten ise film ekibiyle çalışmanın kendisi için çok özel olduğunu belirterek duygularını şu sözlerle anlattı:

“İnsan 85 yaşına gelince böyle güzel bir ekiple çalışınca çok mutlu oluyor. Herkese çok teşekkür ediyorum, çünkü bana çok güzel günler yaşattılar.”

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Mehmet Günsür ve Devrim Özkan’ın başrollerini paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever 3, 20 Kasım 2026 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda İpek Sorak’ın oturduğu, genel yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Belçim Bilgin, Ayda Aksel, Hüseyin Avni Danyal ve Serkan Altunorak da bulunuyor.

Bennu Yıldırımlar’ın konuk oyuncu olarak yer aldığı yapım, Özgür ve Mavi’nin hikâyesini beyaz perdeye taşıyacak.