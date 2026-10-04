Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan “Yaprak Dökümü”, güçlü oyuncu kadrosu ve karakterleriyle uzun süre izleyicilerin hafızasında yer aldı. Dizide Hayriye karakterine hayat veren Güven Hokna da performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Usta oyuncu, aradan geçen yılların ardından bu kez rolüyle değil, geçirdiği fiziksel değişimle gündeme geldi. KİLO VERDİ BAMBAŞKA BİRİ OLDU 80 yaşındaki Güven Hokna’nın son fotoğraflarında belirgin şekilde kilo verdiği görüldü. Özellikle yüzündeki değişim ve daha zayıf görüntüsü, oyuncuyu uzun süredir görmeyenlerin dikkatini çekti. Hokna’nın son halini gören takipçileri, sosyal medyada oyuncunun değişimiyle ilgili çeşitli yorumlarda bulundu. Usta oyuncunun yeni görüntüsünü gören bazı sosyal medya kullanıcıları, “Resmen gençleşmiş” yorumunda bulundu. Güven Hokna, “Yaprak Dökümü”ndeki Hayriye karakteriyle Türk televizyon tarihinin akıllarda kalan oyuncuları arasında yer almayı sürdürüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.