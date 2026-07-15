Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan “Yaprak Dökümü” dizisinin sevilen oyuncularından Caner Kurtaran, son haliyle hayranlarının ilgisini çekti. Şevket karakteriyle geniş bir kitleye ulaşan oyuncunun değişimi sosyal medyada konuşuldu.



Dizide Şevket Tekin karakterine hayat veren Caner Kurtaran, başarılı performansıyla dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu, son olarak sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla yeniden gündeme geldi. Bir güzellik merkezinde görüntülenen Kurtaran’ın son hali, takipçilerinin dikkatini çekti. Yıllar içindeki değişimiyle konuşulan oyuncu için sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

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