Yaprak sarmanın lezzetini belirleyen unsurlardan biri de pişirme aşamasında kullanılan sostur. Zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanan karışıma eklenen bazı baharatlar, sarmanın hem kokusunu hem de tadını zenginleştiriyor. Özellikle karabiber ve kuru nane, bu aşamada öne çıkan malzemeler arasında yer alıyor.

Yaprak sarmanın daha aromatik olması için hazırlanan sosa karabiber ve kuru nane eklenebilir. Daha acı bir tat isteyenler ise karışıma az miktarda pul biber ilave edebilir. Baharatların ölçülü kullanılması, diğer malzemelerin tadının önüne geçilmesini önler.

SOS NASIL HAZIRLANMALI?

Zeytinyağı, limon suyu ve ılık su bir kapta birleştirilir. Ardından karabiber ve kuru nane eklenerek bütün malzemeler iyice karıştırılır. Hazırlanan sos, tencereye düzenli şekilde dizilen yaprak sarmaların üzerine gezdirilir.

KISIK ATEŞTE PİŞİRMEK ÖNEMLİ

Sos eklendikten sonra sarmalar kısık ateşte pişirilmeye bırakılır. Bu yöntemle baharatların aroması sarmalara geçerken malzemelerin lezzeti de birbirini tamamlar. Böylece klasik yaprak sarma tarifine daha yoğun bir aroma kazandırılabilir.