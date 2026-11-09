Yaprak sarması hazırlarken en sık karşılaşılan sorunlardan biri, pişirme sırasında sarmaların açılması ve özellikle üst sıradakilerin kurumasıdır. Birkaç basit püf noktasıyla bu sorunların önüne geçmek mümkün. Sarmaları tencereye doğru yerleştirmek, üzerlerine ağırlık koymak ve fırında pişirirken yağlı kağıt kullanmak, daha iyi sonuç alınmasına yardımcı oluyor.

Sarmaları tencereye sıkıca dizin

Yaprak sarmalarının pişerken açılmaması için öncelikle tencereye doğru yerleştirilmesi gerekiyor. Sarmalar arasında boşluk kalmayacak şekilde yan yana dizildiğinde pişirme sırasında hareket etmeleri ve dağılmaları zorlaşıyor.

Sarma hazırlarken iç harcı da fazla doldurmamak gerekiyor. Pirinç pişerken şiştiği için yaprağın içinde bir miktar boşluk bırakılması, sarmaların açılmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Sarmaların üzerine ters çevrilmiş tabak yerleştirin

Tencereye dizilen sarmaların üzerine bir tabak yerleştirmek de dağılmayı önleyen yöntemlerden biri. Bunun için önce sarmaların üzerine su, limon suyu ve zeytinyağı ekleniyor. Ardından ters çevrilmiş bir tabak sarmaların üzerine kapatılıyor.

Tabağın üzerine ağırlık yapacak başka bir nesne yerleştirildiğinde sarmaların pişerken açılması ve suyun yüzeyine çıkması engelleniyor. Sarmalar pişip suyunun büyük bölümünü çektiğinde tabak kaldırılabiliyor.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra sarmaları hemen servis etmek yerine 20-30 dakika dinlendirmek de önemli. Bu süre içerisinde kalan suyu çeken sarmaların lezzeti daha iyi oturuyor.

Fırında pişirirken yağlı kağıt kullanın

Yaprak sarmasını fırında hazırlayanların dikkat etmesi gereken püf noktası ise yağlı kağıt kullanımı. Fırın kabına iki kat halinde dizilen sarmaların üzerine artan yapraklar serilmesi, üst kısımların doğrudan ısıyla temas etmesini azaltıyor. Böylece sarmaların kuruması ve kararması önleniyor.

Ardından fırın kabının üzeri önce yağlı kağıtla, sonra alüminyum folyoyla kapatılıyor. Bu şekilde fırına verilen sarmalar piştikten sonra folyo çıkarılıyor. Ancak yağlı kağıdın sarmaların üzerinde kalması gerekiyor.

Sarmalar tamamen soğuyana kadar yağlı kağıt kaldırılmadığında üst sıraların nemini kaybetmesi ve kuruması önlenebiliyor.